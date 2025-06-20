شيرين بيوتي: "هذا شعورنا أنا وزوجي أسامة مروة بعد الزواج"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المؤثرة شيرين بيوتي عن حالتها وزوجها اليوتيوبر أسامة مروة بعد الزواج، قائلة عبر حسابها: "مبسوطين ومرتاحين لأنه خلص التوتر، والزواج شعور حلو طبعًا لأني مع زوجي عم أكون والله حلوة ".



وكان شارك أسامة مروة مقطع فيديو مع متابعيه، من أجواء زفافه، ظهر فيه وهو يرى زوجته شيرين بيوتي بفستان الزفاف الأبيض، وما لفت أنظار الجمهور في التعليقات هي ردة فعله الرائعة عند النظرة الاولى، حيث عمت الاجواء الرومنسية و الحب، و ظهرت على وجهه ملامح المفاجأة و الاعجاب الكبير.

