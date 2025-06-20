بالفيديو- مايلي سايرس تفاجئ جمهور بيونسيه في باريس… لحظة خطفت الأضواء

أثارت مايلي سايرس حماسة جمهورها مساء الخميس بظهورها المفاجئ في أحدث حفل لبيونسيه في باريس.

صعدت النّجمة البالغة من العمر اثنين وثلاثين عامًا، على خشبة المسرح في استاد فرنسا ضمن جولة بيونسيه “كاوبوي كارتر”، حيث قدّمت معها دويتو لأغنيتها الرّائجة “الأكثر طلبًا”.

ومع انطلاق حفل بيونسيه في العاصمة الفرنسيّة، قالت للجمهور: “باريس، فرنسا، يجب أن أقول إنّني ممتنّة جدًّا لوجودي على المسرح. لدينا عرض مميّز جدًّا لكم جميعًا”.

وفي وقت لاحق من الحفل، كشفت بيونسيه أنّ مايلي ستنضمّ إليها على المسرح، إذ تقيم المغنّية حاليًّا في أوروبا للتّرويج لألبومها الجديد.

وقالت لجمهورها: “أحبّكم كثيرًا”. أنا متحمّسة للغاية لأنّني أردتُ أن أقدّم لكم شيئًا مميّزًا للغاية. استسلموا. أنا ممتنّة جدًّا للغناء معكِ يا آنسة مايلي سايرس.

وظهرت كل من مايلي وبيونسيه بإطلالتَين ذهبيّتَين متطابقتَين، وتبادلتا القبلات وتشابكتا بالأيدي قبل البدء بأداء دويتو غنائيّ.

فاز الثّنائي، الّذي سجل أغنية “II Most Wanted” بجائزة غرامي لأفضل أداء ثنائيّ/مجموعة موسيقى ريفيّة عن هذه الأغنية.

قالت بيونسيه بعد أداء الثّنائي: “استسلموا من أجل مايلي”، وسط هتافات الجمهور، مضيفةً: “كان ذلك رائعًا”.

سافرت بيونسيه إلى فرنسا في محطّتها التّالية من جولتها “كاوبوي كارتر”، بعد اختتامها ست ليالٍ في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع.