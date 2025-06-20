شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتعرض لحادث ويعلق: لله ما أعطى ولله ما أخذ.. الحمد لله إحنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد سعد عن تعرضه لحادث سير بسيارته الجديدة أثناء تجربته لها، مشيرا إلى أنه بخير هو وأولاده وزوجته.

ونشر أحمد سعد صورة للسيارة بعد الحادث، وهي مهشمة، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "لله ما أعطى ولله ما أخذ - كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلى حادث - بس الحمد لله أنا وأولادى وزوجتى بخير".



أحمد سعد

وفى سياق آخر يتعاون المطرب أحمد سعد في عمل غنائي جديد يحمل الطابع الدرامي، مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، ومن ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي لعمر إسماعيل، ومن المقرر طرحها قريبًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي، فور الانتهاء من عملية المكساج والماستر النهائي.

وكان أحيا النجم أحمد سعد حفلاً غنائيًا مؤخرا في نادي الشمس، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 20 ألف متفرج، الذين تفاعلوا بحماس مع أغانيه الشهيرة، خاصة عند تقديمه أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، والتي أشعلت حماس الجمهور.

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، ألبومه الغنائى الجديد "حبيبنا" عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، فى مفاجأة لجمهوره يقدمها بمشاركة عدد كبير من أهم صناع الموسيقى فى الوطن العربى.