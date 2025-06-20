شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك: ارتباطى بأكثر من عمل سبب اعتذارى عن مسلسل وتر حساس 2 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة صبا مبارك عن سبب اعتذارها عن بطولة الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس الذى يتم التحضير له فى الوقت الحالى تمهيداً لبدء تصويره منتصف شهر يوليو المقبل، وفى نفس الوقت حرصت على تهنئة صناع الجزء الثانى متمنية لهم التوفيق واستكمال المشروع بنجاح كبير.

وكتبت صبا مبارك في منشور على استورى حسابها بموقع إنستجرام: "حبايبي، ألف مبروك على الجزء الجديد، وعلشان الأسئلة الكتير، أنا طبعا بحب وتر حساس، ونفسي المشروع يفضل مكمل بنجاح كبير، وللأسف إنى مرتبطة بأكثر من عمل قادم من السنة اللى فاتت، وتنسيق الوقت مع هذه الارتباطات كان مستحيل، ودا السبب اللى مخلانيش أعرف أكمل الجزء الجديد".



صبا مبارك

ووجهت صبا مبارك رسالة إلى غادة عادل التي تعاقدت على بطولة الجزء الثاني قائلة: "متأكدة كالعادة هتعملي مسلسل حلو وناجح ومبروك لأختي وحبيبتي غادة عادل، وبحبكوا جداً كلكو".

الجزء الأول من وتر حساس تم عرضه في شهر أكتوبر 2024 وحقق نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً، وقام ببطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج United studios.

دارت أحداث مسلسل "وتر حساس" حول ثلاث صديقات سلمى، وكاميليا، ورغدة، وتتشابك حياتهن وتتعرض صداقتهن للاختبار بسبب الخيانة الزوجية والغيرة النسائية. المسلسل يسلط الضوء على قضايا الخيانة الزوجية، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية والشخصية، من خلال قصص هؤلاء السيدات الثلاثة، مع التركيز على الأحداث المثيرة والتشويق بسبب انكشاف الخبايا والأسرار المدفونة بينهن.

وكانت الفنانة صبا مبارك قد تحدثت عن مسلسل "وتر حساس" خلال لقائها بصحبة باقى بطلات العمل مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقالت إنه رغم التوقع ننجاح العمل إلا أن ما حدث فاق كل التوقعات، موضحة: "لغاية عرض المسلسل وحتى منتصف الحلقات، كنا لا نزال نواصل التصوير، وكنت أسأل زميلاتي عن ردود الفعل لأنني كنت مشغولة فى التصوير ولكن بعد اختلاطي بالشارع، شعرت بردود أفعال فاقت كل التوقعات".

وعن تجربة مع إنجي المقدم وهيدي كرم فى "وتر حساس" قالت صبا مبارك: "تجربة جميلة جدًا بكل عناصرها، سواء من ناحية التمثيل أو الأجواء العامة، كان هناك كيمياء تجمعنا، وأصبحنا نحن الثلاثة أصدقاء مقربين، إنجي المقدم صديقة قديمة لي، ولكنني كسبت هيدي كرم كصديقة مقربة جديدة".