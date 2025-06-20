شكرا لقرائتكم خبر عن "ثلاثى جيتار برشلونة" يروجون لحفلهم فى القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق "ثلاثى جيتار برشلونة" أحد أشهر فرق الجيتار والفلامنكو فى العالم، لتقديم عرض عالمى يحتضنه نادى الجزيرة الرياضى الثلاثاء المقبل، حيث يصل الفريق غداً السبت للقاهرة ويقام الحفل تحت عنوان "Maestros de la Guitarra"، تكريمًا لأسطورة الجيتار الأندلسي باكو دي لوسيا.

وفي فيديو خاص نشرته الفرقة عبر صفحاتها الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى يتابعها الملايين حول العالم، أعرب أعضاؤها عن حماسهم الكبير لزيارة مصر للمرة الأولى ولقاء الجمهور المصري، ووصفوه بالذواق للفنون الرفيعة والجادة، مؤكدين أن عرضهم سيحمل طابعًا استثنائيًا، كونه يأتي في قلب حضارة ألهمت العالم، وعلى مسرح مفتوح على التاريخ والفن.

كما عبرت الفرقة عن شغفها لاكتشاف مصر وحضارتها، مشيرين إلى أن العرض في القاهرة يحمل خصوصية، نظرًا لما تمثله مصر من عمق ثقافي ملهم.

ثلاثي برشلونة المكون من لويس روبيسكو، وعلي أرانجو، وكزافييه كول، يصطحب معهم أيضًا عازف الإيقاع لوكاس بالبو، إلى جانب ثنائي الرقص الإسباني المميز خوسيه مانويل ألفاريز، وكارولينا مورغادو، ليقدّموا عرضًا فنيًا حيًا يجمع بين الجيتار والإيقاع والحركة، ويُعيد إحياء روح الفلامنكو في صورة حديثة.

احد عروض فريق ثلاثى جيتار برشلونة



ثلاثى جيتار برشلونة