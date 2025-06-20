شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يكشف سبب تأثره وبكائه بعد مشاهدة عرض الأرتيست.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمود حميدة عن سبب تأثره وبكائه بعد مشاهدته عرض الأرتيست للمؤلف والمخرج محمد زكى، والذى يعرض على مسرح الهناجر، حيث قال: "هذا العرض عندما شاهدته من أول لحظة إنتابتنى جميع الأحاسيس وجميع الانفعالات، فضحكت وبكيت، وفرحت وحزنت، وشعرت بالفخر وشعرت باليأس ومت والروح عادت لى مرة أخرى فى نهاية العرض".

وتابع حميدة: "شاهدت الكثير من العروض المسرحية حول العالم، ولكن هذا العرض به كل المواصفات التى تجعله يستمر لسنين وسنين، فجميع الممثلين من أول بطلة العرض الفنانة الكبيرة هايدى عبد الخالق، لأصغر ممثل فى العرض، أبدعوا بالإضافة للمؤلف والمخرج محمد زكى الذى أبدع واستطاع أن يحقق المواصفات التى جعلت من هذا العرض عرضا فريدا".

عرض الأرتيست بطولة كل من هايدى عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور ديكور فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس، ومن إخراج محمد زكي.

‎وكان حقق العرض خلال المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ17 عددًا كبيرًا من الجوائز، فذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول لبطلة المسرحية هايدي عبد الخالق، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان لفاطمة عادل، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة ياسمين عمر.



بكاء محمود حميدة