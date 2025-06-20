شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق .. هكذا تظهر فى فيلم أحمد وأحمد وعلاقتها بـ السقا والان مع تفاصيل الخبر

تشارك النجمة غادة عبد الرازق بظهور خاص فى فيلم أحمد وأحمد بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى، والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو المقبل، حيث تجسد شخصية زوزو التى كانت على علاقة سابقة بـ أحمد السقا وتظهر له فى رحلته بعد فقدان الذاكرة.



غادة عبد الرازق بشخصية زوزو فى فيلم احمد واحمد

غادة عبد الرازق تعود للعمل مع أحمد السقا فى فيلم "أحمد وأحمد" بعد 19 سنة من تعاونهما فى فيلم "عن العشق والهوى" الذى تم عرضه عام 2005، وشارك فى بطولته منى زكى، منة شلبى، طارق لطفى، خالد صالح، بشرى، مجدى كامل، وتأليف تامر حبيب وإخراج كاملة أبو ذكرى.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.