شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد نيكول كيدمان.. حكاية نجمة هوليود المُغرمة بأكل الحشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم، النجمة نيكول كيدمان بعيد ميلادها، إذ أنها من مواليد الـ 20 من شهر يونيو عام 1967، وتمكنت من حفر اسمها فى تاريخ السينما العالمية بفضل أدوارها والأعمال التى شاركت فيها بمسيرتها الفنية، إلا أننا خلال السطور التالية نسلط الضوء على قصة النجمة الجميلة مع أكل الحشرات.

فبجانب أهم أدوار نيكول كيدمان التى شاركت فيها أو ارتباطها بأهم النجوم مثل توم كروز، وسبق ونالا معاً شهرة كبيرة بسبب هذا الارتباط، اشتهرت بحبها الشديد لأكل الديدان والحشرات، حيث تعد واحدة من عشاق أكل الديدان حية، وذلك أثناء مقابلة أجرتها معها مجلة "Vanity Fair".

ضمن برنامج تجريبى جديد حمل عنوان "مسرح المواهب السرية"، استعرضت كيدمان خلالها إحدى "مواهبها" السرية المحببة بتناولها لمجموعة من أطباق الحشرات المختلفة من الديدان والصراصير والجراد المقلى، وبعدما أثار الأمر موجة من الاستغراب والدهشة من جانب عشاقها ومحبيها حول العالم ممن شعروا بأن هذا الأمر مقزز بالنسبة لهم، ردت على ذلك بأن هناك أكثر من مليارى شخص فى العالم يأكلون الحشرات وأنها لا تتعدى كونها مجرد واحدة منهم.