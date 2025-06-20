نجلاء الودعاني: "كنت اكره نفسي"

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت صانعة المحتوى السعودية نجلاء الودعاني جدلا بين الجمهور، بعد اعترافها انها كانت تكره نفسها سابقا، قائلة: "كنت أكره نفسي بسبب المقارنات وما كنت أحب شكلي لأني ماكنت ضمن معايير الجمال السائدة في المجتمع".



على صعيد آخر أعلنت نجلاء الودعاني مؤخرا انفصالها رسمياً عن زوجها عبد الرحمن الدخيل، وذلك بعد فترة من الصمت والجدل.

وردت نجلاء على سؤال إحدى متابعاتها والتي قالت لها: "نجلاء انفصلتي؟ والله مهو لقافة ولكن هذا اللي واضح، الله يعوضكم خير، كل شي مكتوب"، لترد نجلاء قائلة: "الخبر صحيح، ومن وقت مو طويل ولا قصير. وكنت ما أبي أعلن أو أتكلم عشان أعيش هالمرحلة مع نفسي وأتجاوز جزء منها بشكل صحي شوي، بعيد عن طرار طيش الميديا.. اللي ما قصروا أصلاً، وأصحاب الذمم الواسعة".