نقابة المهن التمثيلية توضح حقيقة شطب هند صبري وسحب جنسيتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، صحة الأخبار المتداولة بشأن شطب الفنانة هند صبري من النقابة، مؤكداً أن ما تم تداوله لا يمتّ للحقيقة بصلة، ولا يستند إلى أي إجراء قانوني رسمي.

وقال سعيد في بيان رسمي: “خلال الساعات الماضية، انتشرت أخبار غير صحيحة تزعم شطب الفنانة هند صبري من النقابة، وهذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة”. وأضاف أن النقابة تعمل وفقًا لقانون نقابة المهن التمثيلية رقم 35 لسنة 1978، ولا يتم شطب أي عضو أو توقيع جزاء عليه إلا بعد إجراء تحقيق رسمي، وفي حال وجود مخالفة صريحة تستوجب ذلك.

وأوضح أن الفنانة هند صبري لا تزال عضوة في النقابة، ولم تُتخذ ضدها أي إجراءات تأديبية، مطالبًا مروّجي الأخبار الكاذبة بتحري الدقة والعودة إلى المصادر المختصة قبل النشر.

كما علّق على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول سحب الجنسية المصرية من هند صبري عقب دعمها لـ”قافلة الصمود”، مشددًا على أن تلك الأنباء غير صحيحة أيضًا، ولم تُصدر أي جهة رسمية في الدولة بيانًا يؤكد سحب الجنسية منها أو اتخاذ إجراءات من هذا النوع.

وأكد سعيد في ختام بيانه أن هند صبري ما زالت حاملة للجنسية المصرية، وأن ما يُنشر في هذا السياق مجرد اجتهادات وشائعات لا أساس لها من الصحة.