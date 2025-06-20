بلاغ ضد محمد رمضان بسبب أغنيته الأخيرة.. وهكذا علّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّم المحامي أحمد هلهل، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بسبب أغنيته الجديدة “أنا أنت”، التي طُرحت مؤخراً عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” وجميع منصات الأغاني. وقد جاء البلاغ بعد تداول اسم عائلة “هلهل” في كلمات الأغنية، الأمر الذي اعتبرته العائلة إهانة صريحة لها ومسّاً بسمعتها.

وجاء في البيان الصادر عن المحامي: “فوجئنا بطرح محمد رمضان لأغنية تحتوي على عبارات تحمل سبّاً وقذفاً وإهانة علنية واضحة لاسم عائلة هلهل، التي تُعد من العائلات المصرية العريقة والمُشهود لها بالسمعة الطيبة، ولها امتداد واسع في عدة محافظات مصرية، وتُعرف بإنجابها لرموز في مجالات القانون والطب والتعليم وغيرها من المجالات المحترمة”.

وأضاف البيان أن “ما ورد في الأغنية يُعد انتقاصاً من قدر عائلة محترمة ويشكّل إساءة مباشرة تمسّ كرامة أفرادها، وتتضمن إيحاءات مشينة وإشارات مهينة بالقول والفعل، وهو ما يُشكل جريمة مكتملة الأركان من جرائم السبّ والقذف العلني، والتنمّر، وفقاً لقانون العقوبات المصري”.

وطالب المحامي في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وتشمل:

وقف بث وإذاعة الأغنية محل الشكوى.

إحالة الفنان محمد رمضان إلى التحقيق بتهمة السبّ والقذف والإساءة العلنية إلى العائلة.

وفي أول رد فعل منه، نشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” صورة للخبر المتداول عن تقديم البلاغ، وعلّق قائلاً: “كل الاحترام والتقدير لعائلة هلهل، وبالنيابة عن كاتب الأغنية مصطفى حدوتة، لم نقصد أبداً الإساءة إلى العائلة الكريمة… كل الحب والاحترام، ونرجو من حضراتكم سعة الصدر”.

يُذكر أن أغنية “أنا أنت” أثارت تفاعلاً كبيراً منذ صدورها، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة، لكنها دخلت دائرة الجدل بعد الاعتراض الرسمي من جانب عائلة “هلهل” وما تبعه من تحرّك قانوني.