صورة زواج منة شلبي تشعل السوشيال ميديا.. والحقيقة مفاجئة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم النجمة منة شلبي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة لها وهي تحتضن شابًا مجهول الهوية، ويظهر في يد كل منهما خاتم زواج، ما أثار موجة من التفاعل والتكهنات حول ارتباطها رسميًا.

الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، رافقها تعليق يفيد بأن منة شلبي تزوّجت في سرية تامة، وهو ما دفع الجمهور ومتابعيها للتساؤل حول مدى صحة الخبر، خاصة مع غياب أي تصريح رسمي منها أو من فريقها.

لكن سرعان ما تبيّن أن الصورة مفبركة بالكامل، حيث كشف عدد من النشطاء على مواقع التواصل أن الصورة صُممت باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن ملامح الوجه تفتقر إلى التفاصيل الواقعية وتختلف كثيرًا عن شكل منة الحالي، خصوصًا بعد فقدانها لوزنها مؤخراً.

يُذكر أن آخر أعمال منة شلبي السينمائية كان فيلم “الهوى سلطان”، من بطولتها إلى جانب أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، ونورين أبو سعدة، ومن تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة صداقة قوية تعود إلى أيام الدراسة بين “سارة” (منة شلبي) و”علي” (أحمد داود)، تتطوّر مع مرور الوقت لتأخذ منحى عاطفياً في إطار رومانسي كوميدي يحمل الكثير من المفاجآت.