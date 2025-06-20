صبا مبارك تُربك صنّاع “وتر حساس”: انسحاب مفاجئ من الجزء الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وضعت النجمة صبا مبارك فريق عمل مسلسل “وتر حساس” في مأزق، بعد إعلان اعتذارها عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من العمل، الذي حققت فيه نجاحاً كبيراً في موسمه الأول عام 2024، وحظي بانتشار واسع منذ عرض حلقاته الأولى.

وأكدت صبا أن قرارها بعدم خوض التجربة مجدداً يعود إلى رغبتها في الابتعاد مؤقتًا عن الأعمال الدرامية خلال الفترة الحالية، ما أحدث إرباكًا في خطط الإنتاج، خاصة في ظل تعويل الشركة المنتجة على استكمال النجاح الجماهيري الذي حظي به الجزء الأول.

وكان “وتر حساس” قد عُرض في إطار اجتماعي تشويقي، وناقش قضية الخيانة الزوجية وغموض النفس البشرية، من خلال ثلاث شخصيات نسائية: طبيبة، محامية، وموظفة، تتشابك حياتهن في سلسلة من الأحداث المعقدة، أبرزها اتهام المحامية لزوجها بالخيانة، ما يفجّر صراعات نفسية وعاطفية متعددة بين أبطال العمل.

شارك في بطولة المسلسل إلى جانب صبا مبارك كل من: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، تميم عبده، نهال كمال المهدي، ومحمد علي رزق.