أدوار الشرّ تُغري شيرين رضا.. والسبب مفاجئ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة شيرين رضا خلال استضافتها في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ONE، عن سبب حبّها لتقديم أدوار الشر، مؤكدة أن تلك الأدوار تُشكّل تحدياً تمثيلياً كبيراً لها، لأنها بعيدة تماماً عن شخصيتها الحقيقية.

وقالت شيرين: “أنا لايقة في أدوار الشر لأنها بعيدة تماماً عني، ودايماً أحب أقدّم شيء مختلف بيمثل تحدّي”، مشيرةً إلى أن الشخصية التي تجسدها في فيلم “في عز الضهر” تُفكر بطريقة خاصة وغير تقليدية، حيث تسعى إلى تأسيس دولة من خلال تجميع 100 شخص بلا هوية على أرض معيّنة، وهي مستعدّة لفعل أي شيء لتحقيق هذا الهدف.

وأوضحت أن الدور يحمل طبقات نفسية معقدة: “هي شخصية شبه أخطبوط، تسعى دائماً لتحقيق ما تريد بكل السبل الممكنة”، ما يجعلها واحدة من أكثر الشخصيات التي استمتعت بأدائها.

يُذكر أن فيلم “في عز الضهر” من بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود البزاوي، محمود حجازي، أحمد عزيز ومحمد عز، ومن إنتاج شركة “الإخوة المتحدين”، تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

ويُعد الفيلم أول تجربة سينمائية عالمية لنجم هوليوود مينا مسعود في السينما المصرية، وتدور أحداثه حول شاب مصري يتم تجنيده داخل واحدة من أخطر عصابات المافيا الدولية، قبل أن يقرر العودة إلى بلده ومواجهة ماضيه في رحلة البحث عن الخلاص والهوية.