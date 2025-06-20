شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفوري يحيى حفلاً غنائيًا فى بيروت أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم وائل كفورى حفلاً غنائيًا يومى 2 و 3 أغسطس الشهر المقبل في بيروت ومن المقرر أن يقدم وائل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء فى مختلف الدول.

وطرح النجم وائل كفورى مؤخرًا، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "لآخر دقة" على موقع يوتيوب، ومنصات موسيقية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات وألحان رامى شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم.

وصور وائل كفورى الأغنية فى العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

وطرح اللبنانى وائل كفورى مؤخرًا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون فى الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

النجم اللبنانى وائل كفورى بدأ حياته الفنية بعد استوديو الفن، ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل" ثم أطلق ألبومه الأول شافوها وصاروا يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش، مثل: "عيد الاستقلال" و"عيد العشاق" و"رسالة إلى أمي".

وأصدر بعد ذلك عدة ألبومات، وشارك بالعديد من المهرجانات العربية، مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي، وفي عام 1998 قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.