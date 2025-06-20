وفاة وينسي ويليس أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما

عائلة وينسي ويليس يصدرون بيان لإعلان وفاتها

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 02:55 صباحاً - رحلت عن عالمنا مُقدمة الطقس الشهيرةwincey willis عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، وجاءت وفاتها بعد معاناة مع مرض الخرف، وفقًا لما جاء بصحيفة "Mirror" البريطانية.وتعد المذيعةواحدة من أشهر المذيعات حول العالم وقد إشتهرت بتقديم توقعات الطقس في برنامج "TV-am" لتصبح أول مذيعة نشرة جوية في العالم، وقد تميزت بأسلوبها الودود وابتسامتها المميزة التي جذبت ملايين المشاهدين.ومن خلال بيان مؤثر كانتت قد أكدت عائلتها نبأ الوفاة كما أشاروا إلى أنها قضت سنواتها الأخيرة في مواجهة تحديات ومُضاعفات مرض الخرف بشجاعة.وكان قد تفاعل الجمهور وزملاؤها مع نبأ رحيلها بحزن عميق، كما أشادوا بمساهمتها في عالم البث التلفزيوني على مدار سنوات، وتبقى وينسي ويليس رمزًا لجيل الثمانينيات حيث نجحت في ترك بصمة لا تُنسى في قلوب المشاهدين، وقد وصفتها إحدى زميلاتها السابقات في مجال الإعلام بأنها "أيقونة حقيقية" تركت إرثًا لا يُنسى في التلفزيون البريطاني.يُمكنكم قراءة:يُذكر أن وينسي ويليس وُلدت في بلدة غيتسهيد الإنجليزية، وبدأت مسيرتها الإعلامية من خلال الإذاعة، لتُصبح عقب ذلك وجهًا مألوفًا على شاشات التلفزيون البريطاني، كما شاركت في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية ومن أبرزها برنامج " Treasure Hunt"، مما ساهم في نجاحها كشخصية تلفزيونية محبوبة.

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