تفاصيل أولى بروفات حفل شيرين عبدالوهاب بمهرجان موازين 2025

مدحت خميس يُشارك مع مُتابعيه صورة أول بروفة لـ شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب تروّج لحفلها الغنائي في موازين

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 يونيو 2025 02:55 صباحاً - تستكمل الفنانةخلال الفترة الحالية، استعداداتها لإحياء حفل ختام مهرجانوالذي يأتي تحت شعار "مهرجان موازين- إيقاعات العالم" والذي تُقام فعالياته في المغرب.وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد بدأت بروفات الحفل مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، ومن المُنتظر أن تقدّم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور.وقد شارك المايسترو مدحت خميس خلال الساعات الماضية، صورة من البروفة الأولى لحفل الفنانة شيرين عبدالوهاب المُقبل عبْر حسابه الخاص بـ"X" وعلق عليها: "أول بروفة. ملكة الإحساس. صوت مصر وصوت الوطن العربي".وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد روّجت لحفلها الغنائي القادم في مهرجان موازين بالمغرب، والمُقرر إقامته يوم 28 يونيو الجاري، عبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام".ونشرت شيرين عبدالوهاب البوستر الدعائي للحفل مطلع الشهر الجاري، وعلقت عليه: "جمهوري الحبيب الغالي عيد سعيد عليكم انتظروني في حفل موازين المغرب".يُذكر أنه مساء اليوم، تنطلق الدورة العشرون من مهرجان موازين- إيقاعات العالم، والتي ستُقام خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيو الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركة واسعة لنجوم الغناء من الوطن العربي؛ حيث جرى الكشف عن نفاد تذاكر عدد من الحفلات؛ إذ سيكون الجمهور على موعد مع لحظات لا تُنسى من الغناء والطرب والموسيقى.يُمكنكِ قراءة:وقد كشفت إدارة مهرجان موازين عن اختيار الإعلامية هانية قسومي؛ لتقديم حفلات المسرح الوطني محمد الخامس؛ حيث أعربت عن سعادتها البالغة بوقوع الاختيار عليها؛ قائلة: "عشرون عاماً من النبض، من الحُلم، ومن الموسيقى التي جمعتنا. يشرّفني ويُسعدني أن ألتقي بكم كلّ ليلة على خشبة المسرح الأيقوني محمد الخامس، هذا الصرح الثقافي العريق الذي صدح على منصّته كبارُ الفنّانين العرب، واحتضن عبْر عقوده لحظاتٍ لا تُنسى من الإبداع. من قلب موازين، من قلب الرباط. سنعيش اللحظة بكل إحساس، كما يجب أن تُعاش".فيما وقع الاختيار على الإعلامية فريال زياري؛ لتقديم حفلات منصة النهضة؛ إذ حمّست جمهورها بقولها: "انتظروني في أجواء مليئة بالحب، والفن، والطاقة الجميلة". أما فدوى هيرات، التي ستُقدّم حفلات منصة سلا؛ فقالت: "طاقات فنية كبيرة، يلّا نعيش الفرح، الموسيقى. اللمة. مع موازين: إيقاعات العالم".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».