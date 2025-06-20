شكرا لقرائتكم خبر عن حضور بالآلاف فى أول أيام مهرجان كناوة بالمغرب (صور) والان مع تفاصيل الخبر

حضور بالآلاف شهده اليوم الأول من أيام مهرجان كناوة المقام حاليا بمدينة الصويرة المغربية، حيث شهد اليوم الأول حفل افتتاح استثنائى بين "المعلمين" حسن بوصو ومولاى الطيب الذهبى وفرقة ديمانلى ونينو دو لوس راييس وسيرجيو مارتينيز وإيلى أيى، حيث تبادل كل من حسن بوصو، المعروف بحيويته وبموسيقاه، ومولاى الطيب الذهبى صاحب الأداء الفنى القوى، مع نظرائهم البرازيليين إليى أيى، المعروفين بالتزامهم الفنى، والعاجيين المنتمين لفرقة ديمانلى صاحبة العروض الاحتفالية المبهرة، ونجمى الفلامينكو-جاز المعاصر نينو دو لوس راييس وسيرجيو مارتينيز، أى أن الحفل جمع ألوان متعددة من فنانين مغاربة وعاجيين وبرازيليين ومن إسبانيا.

وكان نجوم وحفلات اليوم الأول بشكل عام فى مهرجان كناوة هُم كالآتى: المعلّم حسام غينيا، المعلم حميد القصرى، المعلم خالد إيزوباز، المعلم عبد الواحد ستيتو، باكالاما، حفل مزج: بين المعلم حسام كانية وماركوس كيلمور، سعيد بولحماس، عبد العزيز السودانى، عبد النبى القدرى، عبير العابد، كيا لوم، ماركوس كيلمور، مجيد بقاس.



مهرجان كناوة (1)



مهرجان كناوة (2)



مهرجان كناوة (3)