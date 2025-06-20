شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة رالف فاينز لمقدم شخصية Voldemort والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم النجم العالمى رالف فاينز، الشهير بـ تقديمه لشخصية Voldemort فى سلسلة Harry Potter، والمرشح لجائزة الأوسكار ثلاث مرات، نصيحة بسيطة في مجال الموضة لمن سيلعب دور Voldemort، المعروف أيضًا باسم "الذي لا يجب ذكر اسمه"، في مسلسل هاري بوتر الجديد على HBO.

نصح فاينز خلال مقابلة مع برنامج إنترتينمنت تونايت، الممثل الذى لم يعلن عنه بعد، قائلا: "تأكد من قدرتك على ارتداء الأردية الطويلة الفضفاضة، ولا تتعثر بها، تدرب على مشية الرداء الطويلة الفضفاضة."

وذلك بعدما أكدت شبكة HBO رسميًا عن مشاركة مجموعة من الأبطال فى مسلسل Harry Potter، وهم بابا إيسيدو في دور سيفيروس سناب، وجانيت ماكتير في دور مينيرفا ماكجوناجال، ونيك فروست في دور روبيوس هاجريد.

كما كُشف عن أن لوك ثالون سيلعب دور البروفيسور كويرينوس كويريل، مُعلم الدفاع ضد فنون الظلام، بينما اختير بول وايتهاوس لدور المُشرف المؤقت أرجوس فيلتش.