شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: التصوير فى مصر مختلف وبه جو أسرى يساعد الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم المصرى العالمى مينا مسعود فى تصريحات خاصة لليوم السابع عن طبيعة العمل فى مصر قائلا: "موقع التصوير فى مصر مختلف عن أمريكا، لأننا نتعامل مع بعضنا البعض كعائلة وهذا يضفى جو خاص وممتع فى التصوير".

وتابع مسعود قائلا: "وفى الحقيقة الجو الأسرى عاصرته فى تصوير فيلم فى عز الضهر، ويفيد الفن بشكل كبير، لأنه يجعل كل شئ ممكن وسهل مهم طالت ساعات التصوير، أو مهما واجهنا من صعوبات".

في عز الضهر هو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم فى عز الضهر يجمع مينا مسعود والفنانة إيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصى شخصية شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافيا.