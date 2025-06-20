شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة Egyptian Project تشارك فى مهرجان موازين والان مع تفاصيل الخبر

تشارك فرقة Egyptian Project فى مهرجان موازين الدولى وهى الدورة التى تحمل رقم 20، وذلك على مسرح Chellah يوم 21 يونيو الجارى.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى للموسيقى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20 ، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيي حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور في 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكتر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانين من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.

يذكر أن من ضمن مسارح موازين الستة هذا العام مسرح النهضة الذى يحتضن النجوم العرب ويبدأ أولى حفلاته مع روبى في أول مشاركة لها في مهرجان موازين، أما ثانى ليالى المهرجان 21 ستكون مع النجم محمد حماقى في ثالث مشاركة له في المهرجان، حيث كانت الأولى في 2013 وكان معه في نفس الحفل أمير الغناء العربى هانى شاكر، والمشاركة الثانية كانت في 2018 ، وليلة 22 ستكون مع نانسى عجرم، 23 يونيو يحييها الفنان التونسى نوردو، والنجم اللبناني راغب علامة يحيي ليلة 24 ، و 25 يونيو ديانا حداد، 26 يونيو ميريام فارس، 27 يونيو ستكون مع المايسترو والمؤلف الموسيقي بودشارت، والختام سيكون مع النجمة شيرين عبد الوهاب ليلة 28 يونيو.