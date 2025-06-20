شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود لـ منى الشاذلي: شخصيتى بفيلم "فى عز الضهر" مليئة بالتفاصيل وتشبهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم العالمي مينا مسعود خلال لقائه في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي: "شخصية حمزة الكاشف في فيلم "في عز الضهر" تشبهني في بعض الجوانب، فهو غادر مصر وهو طفل، وعلاقاته محدودة بعدد قليل جدًا من الأصدقاء، وهو ما يشبهني في حياتي الواقعية".

وتابع مسعود: "أحببت شخصية حمزة كثيرًا لأنها معقدة ومليئة بالتفاصيل، ورغم كونه مجرمًا، إلا أن ظروفه القاسية هي ما دفعته لهذا الطريق".

وأضاف: "ما يميز حمزة أنه لا يقوم بأي شيء إلا في عز الضهر، وهو أمر بسبب ظروف ما مر بها أيضا، كما أن ما يميز الفيلم كذلك الفلاش باك الذي يسلط الضوء على طفولته، ما يساعد الجمهور على فهم تاريخه والأسباب التي أوصلته لما هو عليه عندما كبر".

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

"في عز الضهر" هو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.