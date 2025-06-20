شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا لـ معكم: أحب تقديم أدوار الشر لأنها بعيدة عنى وتحدٍ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّرت الفنانة شيرين رضا عن حبها لتقديم أدوار الشر، خلال لقائها برنامج معكم التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة On، قائلة: "أنا لايقة في أدوار الشر لأنها بعيدة تمامًا عن شخصيتي، ودائمًا أحب أن أقدم شيئًا مختلفًا يمثل تحديًا تمثيليًا".

وتابعت شيرين رضا: "شخصيتى فى الفيلم تفكر بمنطق خاص بها، فهي تطمح لتأسيس دولة، وهذا هو كل طموحها، ورؤيتها تعتمد على تجميع 100 شخص بلا هوية ووضعهم على أرض معينة، وعندها استعداد لفعل أي شيء لتحقيق هذا الهدف، فهي شخصية معقدة تشبه الأخطبوط، تسعى دائمًا لتحقيق ما تريد بكل السبل الممكنة".

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

"في عز الضهر" هو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.