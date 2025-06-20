شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عروض الشارع فى مهرجان كناوة بمدينة الصويرة المغربية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل عروض الشارع فى مدينة الصويرة المغربية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "كناوة" السنوي فى دورته الـ 26، وهو المهرجان الموسيقي الذى يتميز على مستوى العالم بالمزج بين الثقافات.

ومن المقرر أن يجمع حفل الافتتاح الاستثنائى بعد قليل بين "المعلمين" حسن بوصو ومولاي الطيب الذهبي وفرقة ديمانلي ونينو دو لوس راييس وسيرجيو مارتينيز وإيلي أيي، حيث يتبادل كل من حسن بوصو، المعروف بحيويته وبموسيقاه، ومولاي الطيب الذهبي صاحب الأداء الفني القوي، مع نظرائهم البرازيليين إليي أيي، المعروفين بالتزامهم الفني، والعاجيين المنتمين لفرقة ديمانلي صاحبة العروض الاحتفالية المبهرة، ونجمي الفلامينكو-جاز المعاصر نينو دو لوس راييس وسيرجيو مارتينيز، أي أن الحفل سيجمع ألوان متعددة من فنانين مغاربة وعاجيين وبرازيليين ومن إسبانيا.

أما نجوم وحفلات اليوم الأول بشكل عام فى مهرجان "كناوة" هُم كالآتى.. المعلّم حسام غينيا، المعلم حميد القصرى، المعلم خالد إيزوباز، المعلم عبد الواحد ستيتو، باكالاما، حفل مزج: بين المعلم حسام كانية وماركوس كيلمور، سعيد بولحماس، عبد العزيز السودانى، عبد النبى القدري، عبير العابد، كيا لوم، ماركوس كيلمور، مجيد بقاس.

من ناحية أخرى يستضيف مهرجان كناوة هذا العام 350 فنانًا، بينهم 40 معلمًا كناويًا من المغرب، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، الكاريبي، وآسيا، وذلك ضمن 54 حفلًا موسيقيًا موزعة بين المنصات الكبرى مثل ساحة مولاي الحسن، الشاطئ، برج باب مراكش، دار الصويري، بيت الذاكرة، زاوية العيساوة، زاوية سيدي بلال، حيث يتميز المهرجان في الجمع بين التقاليد الروحية والابتكار الفني، وإسماع أصوات الجنوب، وبناء جسور بين الثقافات.