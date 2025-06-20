كارن وازن تقضي أوقات صيفية مميزة في شوارع نابولي الإيطالية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن على الجمهور ممن شوارع مدينة نابولي الإيطالية، حيث نشرت صوراً عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها ببلوك صيفي رائع، فكانت ترتدي قميض باللون الأبيض مع شورت قصير بيج.



و من الناحية الجمالية، إعتمدت كارن لشعرها تسريحة تناسب اللوك، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وكانت نشرت كارن وازن، صورة إلتقطتها لزوجها الياس بخعازي وأولادهما، ظهروا فيها من داخل السيارة، أثاء تواجدهم في مدينة لندن.

وبدا زوجها وهو يري أولادهما صوراً لهم، عندما كانوا أطفالاً صغاراً، وكانت ردة فعلهم مميزة، إذ ظهرت على وجوههم علامات المفاجأة والفرح.

