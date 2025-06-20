كارلا حداد تشارك متابعيها لحظات مختلفة من حياتها وتخطف قلوبهم

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها عندما كانت طفلة صغيرة، بالإضافة إلى صور أخرا لأوقات مختلة من حياتها، و خطفت قلوب متابعيها الذين تفاعلو معها مشيدين بجمالها منذ ان كانت صغيرة.



و في وقت سابق، شاركت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور وثقت فيها اجواء عطلتها التي قضتها في البترون.

وظهرت كارلا في الصور وهي تستمتع بوقتها على الشاطئ في مدينة البترون ، كما ظهرت في الصور بوسط المياه وهي تمارس رياة التجديف.

وارفقت كارلا إحدى الصور بتعليق تحدثت فيه عن رياصة التجديف التي مارستها، وكشفت فيه أنها سقطت ثم نهضت وواصلت التجديف لمدة ساعتين. ووجهت نصيحة لمتابعيها بناء على تجربتها قائلة: "لا تخف من السقوط، فكل تعثر يقربك من القوة. استمر فقط".

