شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: كنت أحلم بتقديم فيلم مصري وأحببت "في عز الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرّح النجم العالمي مينا مسعود خلال لقائه ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عن سعادته بتجربته السينمائية في مصر، قائلاً: "منذ طفولتي وأنا أحلم بتقديم فيلم في مصر. وعندما عرض عليّ المخرج مرقس عادل فكرة العمل، أحببتها للغاية لعدة أسباب، أهمها أن الفيلم يجمع بين الأكشن والدراما، بالإضافة إلى فريق العمل المميز".

من جانبه، قال المخرج مرقس عادل عن كواليس اختيار مينا مسعود لبطولة الفيلم: "كنت أتمنى إخراج فيلم بطلُه ممثل موهوب في أواخر العشرينيات، لديه طابع عالمي، وليس مصريًا بالكامل، وعندما بدأت التفكير، وجدت أن مينا الأنسب لهذا الدور، رغم أن مؤلف الفيلم قال لي إنه من الصعب أن يوافق، إلا أنني كنت واثقًا من أنه سيحب الدور، وبالفعل، عندما عرضت عليه الفكرة، وافق على الفور".

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

"في عز الضهر" هو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.