شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودي تتلقى عزاء شقيق زوجها الراحل حسن يوسف (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الخميس عزاء اللواء منير يوسف شقيق الفنان الراحل حسن يوسف عقب صلاة المغرب بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، وحرصت الفنانة الكبيرة شمس البارودي على التواجد طوال فترة العزاء.

وكان اللواء منير يوسف شقيق الفنان الراحل حسن يوسف، توفى بعد مرور 8 أشهر على وفاة شقيقه حسن، حيث كتب محمد يوسف عبر حسابه على "فيس بوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله شقيقي الأكبر اللواء منير يوسف ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء".

أبرز أعمال حسن يوسف، بداية مشاركته فى فيلم "هدى" عام 1959 مع النجم الكبير عماد حمدى والنجمة لبنى عبد العزيز، وتجسيده دور "محمود"، ومن ثم مشاركته فى نساء وذئاب مع النجمة الكبيرة هند رستم عام 1960 وتجسيده لدور محسن، وفيلم فى بيتنا رجل بدور "محيى زاهر" عام 1960، ومشاركته فى فيلم الغجرية بدور "حسن" مع الكبير محمود المليجى وعبد السلام النابلسى عام 1961.

وفيلم "كلهم أولادى"، وفيلم "مذكرات تلميذة"، وفيلم "قاضي الغرام"، وفيلم التلميذة، وفيلم صراع مع الملائكة، وفيلم شفيقة القبطية، وفيلم الخطايا، وفيلم سر الغائب، وفيلم سلوي في مهب الريح، وفيلم على ضفاف النيل مع الكبيرة شادية عام 1963، وفيلم زقاق المدق، وفيلم سجين الليل، وفيلم الحسناء والطلبة، والشيطان الصغير، وأم العروسة، وفيلم شادية الجبلأ، وفيلم للرجال فقط، وفيلم المغامرة الكبرى مع الكبير فريد شوقي، وفيلم العزاب الثلاثة، وفيلم مدرس خصوصي، وسكون العاصفة، وصبيان وبنات، وباسم الحب، والمغامرون الثلاثة، وخان الخليلي، والثلاثة يحبونها.

كما شارك فى كل من فيلم الأصدقاء الثلاثة والحياة حلوة وتفاحة ادم، و3 لصوص، وشاطئ المرح، وشقة الطلبة، ورحلة شهر العسل، واسرار البنات، وشئ من العذاب، والحب والفلوس، والكدابين الثلاثة، وحياتي، واصعب جواز، ولست مستهترة، والحسناء واللص، ورحلة الحب، وشباب في محنة.

كما شارك في ليلة لا تنسي، وواحدة بعد واحدة ونص، وابنتي والذئب، والمجرم، وقصة الحي الغربي، والطيور المهاجرة، ووراء الحقيقة، والتفاحة والجمجمة، وعطشان يا صبايا، وكف وأربع أصابع، ومشاركته الكبيرة في مسلسل ليالي الحلمية وبوجي وطمطم، والشراع المكسور، ومشاركته الكبيرة في مسلسل إمام الدعاة عام 2002 بشخصية الشيخ الشعراوي، والامام النسائي، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، وكلمة سر عام 2016.