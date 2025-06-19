إليكم كليب اغنية ملحم زين "كف عني" من ألبومه الجديد "22"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ملحم زين، أحدث أعماله الغنائية "كف عني"، وهي إحدى اغاني ألبومه الجديد الذي يحمل إسم "22"، وذلك على يوتيوب.



أغنية "كف عني" من كلمات الأمير بدر بن محمد، الحان ايفان نصوح، توزيع عمر صباغ، مكس وماستر عمر صباغ، أما الكليب فجاء من صنع الذكاء الإصطناعي، تحت إشراف إهاب غيث.

وتقول كلمات الأغنية:

كف عني ياعني عنك سمعي سرا

ما ابي صوتك الي صار عندي كأيب

يامعذرب اشوفه ابعيون الغلا

لو تكثر عيوبه ما ارى فيه عيب

هو طال النجوم وأبعد امن الثرا

خلى عينه تنوم وعين غيره تشيب

هو عالي ترفع ما درا من درا

او حاقد حكابه هو راسٍ صعيب

هو كما النور شمسٍ والكواكب فضى

هو ماله مغيب وكل غيره يغيب

لو حياتي تنثر بين كل الورا

ما ابي غيره الي لي نصيب وحبيب

ويأتي اسم الألبوم احتفاءً بمرور 22 عامًا على انطلاقة ملحم زين الفنية، وقد تعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم مروان خوري، فادي مرجان، الأمير بدر بن محمد، ورامي شلهوب. كما تولّى عمر صبّاغ التوزيع الموسيقي لكافة الأغاني، باستثناء "ألف مبروك" التي وزعها جمال ياسين، وتم تصوير أغنيتي "قلبي دق" و"حلفتلك" على طريقة الفيديو كليب في لبنان، بإدارة المخرج فادي حداد، على أن تُطرح تباعًا، بدءًا من شهر حزيران/يونيو الجاري.