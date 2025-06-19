"شكرًا لأنك تحلم معنا".. فيلم عربي يواصل حصد الأضواء الدولية والعالمية

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" بتأكيد حضوره في المشهد السينمائي العالمي، من خلال جولات ناجحة في مهرجانات مرموقة في العالم العربي وأوروبا، حيث يُحتفى به كأحد أبرز إنتاجات السينما المستقلة القادمة من المنطقة.



بدأ الفيلم عرضه في كينيا ضمن برنامج "Unseen Cinema" في 22 دار عرض خلال شهر حزيران، ويمر الآن بعدة محطات دولية، منها مشاركته هذا المساء في مهرجان سفر للأفلام بالمملكة المتحدة، حيث يُعرض في سينما Hull Independent بمدينة هال، كما سيُعرض لاحقًا يوم 27 حزيران في سينما Barbican 1 في لندن، ضمن برنامج يُسلط الضوء على الأصوات العربية الجديدة في السينما. وقد أقيمت عروض أخرى في كل من مانشستر وبليموث يومي 11 و13 حزيران على التوالي.

عربيًا، شارك الفيلم لأول مرة في المغرب من خلال مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، حيث ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كما يخوض المنافسة رسميًا في مهرجان عمّان السينمائي الدولي في دورته السادسة، المخصص للاحتفاء بالأعمال الأولى الواعدة والمبتكرة في العالم العربي.

الفيلم، الذي يحمل توقيع الكاتبة والمخرجة ليلى عباس، نال مؤخرًا تنويهًا خاصًا من لجنة التحكيم في مهرجان Human Fest بإسبانيا، تقديرًا لمعالجته الإنسانية والفنية لقضايا اجتماعية حساسة.

تدور أحداث الفيلم حول شقيقتين فلسطينيتين تواجهان معضلة أخلاقية وقانونية بعد وفاة والدهما وتركه مبلغًا كبيرًا من المال، فتسعيان إلى وضع خطة للهروب بالميراث قبل أن يطالب شقيقهما بنصيبه القانوني. يضم الفيلم نخبة من النجوم منهم ياسمين المصري، كلارا خوري، كامل الباشا، أشرف برهوم، وآدم خطار.

