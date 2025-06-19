ماغي بو غصن تضج أنوثة وجمال بفستانها الاحمر الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن انظار الجمهور، في أحدث إطلالة لها عليهم، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة و الاناقة و الجمال، إذ إرتدت فستاناً طويل باللون الاحمد من دون اكمام سترابليس، ذات فتحة حتى أعلى الساق، وإعتمدت لشعرها تسيحة الكعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وتواصل ماغي بو غصن نشاطها في مجال المبادرات الإنسانية، خصوصاً وأنها سفيرة جمعية "حماية"، وقد استثمرت النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها "بالدم"، خلال شهر رمضان الماضي، لإطلاق حملة توعوية تهدف إلى حماية الأطفال من العنف.

وهذه الحملة لم تكن مجرد إعلان، بل تم اعتماد طريقة جديدة في التسويق، إذ أعلنت ماغي عن بث مباشر يجمعها مع الممثلتين ماريلين نعمان وسينتيا كرم، اللتين شاركتا معها في المسلسل. وخلال البث، ظهرت الممثلات الثلاث وهن يتبادلن المزاح والأغاني واللحظات العفوية، في أجواء مرحة، قبل أن ينقلب المشهد بشكل مفاجئ، مع سماع صوت صراخ طفلة تطلب النجدة في نهاية الفيديو، ما شكل صدمة للجمهور.

تبيّن لاحقًا أن هذا المشهد كان جزءًا من حملة التوعوية التي أطلقتها ماغي بو غصن بالتعاون مع زميلتيها، وبالشراكة مع منظمة "حماية"، للفت الأنظار إلى معاناة الأطفال ضحايا العنف.

ونشرت ماغي فيديو مع الطفلة، وتحدثنا عن طريقة التبليغ في حال لاحظ أي منكم أي حركة تعنيف، وعلقت ماغي على الفيديو: "إذا معك خبر.. اعطينا خبر".