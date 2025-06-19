رانيا يوسف تعترف للمرة الأولى بما ندمت عليه

خلال لقائها في برنامج "صباح الخير يا عرب" الذي تقدّمه المذيعة فاتن زين الدين على قناة mbc، كشفت الفنانة رانيا يوسف للمرة الأولى عن الشيء الذي ندمت عليه خلال حضورها فعاليات المهرجانات، حيث أكدت ندمها على إطلالتها في "مهرجان الجونة السينمائي" عام 2024.

واعترفت رانيا قائلةً: "في مهرجان الجونة السنة اللي فاتت لبست حاجة وبعد ما لبستها معجبتنيش ندمت عليها، وأول مرة أعترف بده".

ولم تكشف رانيا عن الإطلالة التي ندمت عليها، خاصة أنها ظهرت بأكثر من إطلالة العام الماضي في "مهرجان الجونة السينمائي".

كما كشفت رانيا يوسف خلال الحلقة عن دور شعرت أنه كان من الممكن أن يكون أفضل، وهو دورها في مسلسل "عمر أفندي" إذ قالت: "مسلسل "عمر أفندي" كنت حاسة إن الدور ممكن يكون أحسن من كده، كنت حابة الفكرة جداً بس كان ممكن يبقى الدور واخد شكل وأحداث أكتر من كده".

كما تحدثت عن حبّها للرقص ووصفته بأنه نوع من أنواع الرياضة، قائلةً: "بحب الرقص من يوم ما اتولدت، البنات كلها بتحب الرقص، أعتقد إن إحنا بنتولد بنحب الرقص في طبيعتنا ودمنا بس طبعاً بنبقى خجولين كتير والمجتمع وعيب ما ترقصيش وكده".

وتابعت: "أنا بحب الرياضة والرقص نوع من الرياضة بتخسري وزن وبتطلّعي طاقة سلبية وبيكون مودك حلو وتقريباً كل يوم بروح الجيم لو معنديش شغل بس ساعات بزهق هو نفس التمرين ونفس المكان وببقى عايزة أتحرك وأخسر وزن وفي نفس الوقت أكون في مود حلو وأتسلّى وارجع البيت فرفوشة".

وعن تجربتها في الغناء، قالت رانيا يوسف: "أنا مش مطربة، أنا قلت أجرّب وألعب، أنا بحب ألعب، أنا بحب المخاطرة في الحياة، طول ما بتجرّبي هتعرفي إذا كنتي هتنجحي أو تفشلي وهتعرفي بتحبي إيه ونفسك تعملي إيه جربتيه لقيته نجح أو جربتي ولقيتي فشل دا لطيف".

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