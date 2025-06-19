الفنانة آيتن عامر تنفي زواجها من منتج شهير

القاهرة - الخليج 365
نفت الفنانة آيتن عامر كل ما تردد خلال الساعات الماضية عن زواجها سرّاً من المنتج أحمد الجنايني، وقالت من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام": "تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام، أن ما تم نشره عار تماماً من الصحة، ولا يمت للواقع بصلة".
وأضافت: "أدعو وسائل الإعلام الى تحرّي الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احتراماً لأخلاقيات المهنة وحقوق الأفراد".
وكانت قد انتشرت أخبار على بعض المواقع الإخبارية تؤكد زواج آيتن عامر من المنتج أحمد الجنايني، بعد قصة حب كبيرة بينهما، وأن الزواج تم منذ فترة في السرّ، ولا يعرف به إلا المحيطون بالأسرتين.
يُذكر أن آيتن عامر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "الحلانجي"، والذي قام ببطولته الفنان محمد رجب، الذي قدّمت معه آيتن أكثر من عمل، سواء في السينما أو الدراما، ومنها أفلام: "سالم أبو أخته"، و"بيكيا" و"يتهدي يا تعدي"، كما قدّما معاً مسلسل "الأخ الكبير".
مسلسل "الحلانجي" هو بطولة: محمد رجب وآيتن عامر وعبير صبري ودانا حلبي ومحمد لطفي وميمي جمال وطارق صبري وأحمد وفيق، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.
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