حلا شيحة تروى تفاصيل عودتها لارتداء الحجاب

كشفت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، عن سبب عودتها لارتداء الحجاب مرة أخرى، إذ خلعته عام 2020 بعد ارتدائه لفترة دامت 14 عاما.

وقالت حلا شيحة في فيديو عبر «يوتيوب»: «الرسول قال حديث عظيم، من كتر جماله واضح وضوح الشمس، تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني تركتكم على الطريق الواضح المستقيم، النقي الصالح، ليله زي نهاره، اللي هيزيغ عنه هيهلك».

حلا شيحة تحتفل بوصولها مليون مشاهدة على «يوتيوب»

وكانت احتفلت حلا شيحة، بوصولها مليون مشاهدة من خلال قناتها على «يوتيوب»، وذلك بعدما أعلنت إطلاق القناة وتقديم برنامج ديني عليها.

حلا شيحة على توجيه نصيحة لجمهورها ومتابعيها

ومؤخرًا، حرصت الفنانة حلا شيحة على توجيه نصيحة لجمهورها ومتابعيها، من لديهم ضيق أو هم، مؤكدة أن كل ابتلاء نمر به هو تكفير ذنوب.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها على «إنستجرام»: «سيمر هذا الوقت.. لكل مهموم ومکروب وعنده ضيق وعنده تعب نفسي ومحدش حاسس بيه افتكر اللي عدي حتلاقي إنه عدى، كله بيعدي المهم نعدي إزاي؟».

وأضافت: «ربنا ودود ورحیم وکل ابتلاء بنمر بيه إما تكفير ذنوب وإما رفع درجات.. هي دي الدنيا، في الجنة بقى النعيم الكامل والسعادة الحقيقية والراحة».

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