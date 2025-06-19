شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة المخرجة سارة وفيق بحضور إيمان العاصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت المخرجة سارة وفيق، جثمان والدتها من مسجد الحمد بالتجمع الخامس، بعد انتهاء صلاة المغرب، وحرصت الفنانة إيمان العاصي على مساندتها وتقديم التعازى لها.



المخرجة سارة وفيق يعرض لها حالياً في السينمات فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسنى والذى انطلق يوم 29 مايو للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى، وحقق إيرادات تخطت 70 مليون جنيه بعد 3 أسابيع عرض فقط، كأعلى أفلام تامر حسنى تحقيقاً للإيرادات متخطياً فيلم "البدلة" الذى كان قد حصد 68 مليون جنيه.

تدور أحداث "ريستارت" حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية، قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.



تحت تأثير شخصية تُدعى "الجوكر"، وكيل رقمي يستغل طموح الشباب للانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدأ محمد رحلة تحول كلي في شخصيته وسلوكياته، حتى يجد نفسه مضطرا إلى إعادة تشغيل حياته – بالمعنى الحرفي والرمزى – بعد أن يكتشف الزيف الذي كان يعيشه.

