شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة سارة وفيق تتلقى عزاء والدتها بمسجد عمر مكرم.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى المخرجة سارة وفيق، غداً الجمعة، العزاء في والدتها عقب صلاة المغرب من مسجد عمر مكرم، والتي رحلت عن عالمنا اليوم وشيعت جنازتها من مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بالقطامية.





وأعلنت المخرجة سارة وفيق خبر وفاة والدتها وذلك من خلال منشور على حسابها بموقع فيس بوك كتب فيه: "أمي ماتت"، وسط تفاعل كبير من متابعيها.

المخرجة سارة وفيق يعرض لها حالياً في السينمات فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسنى والذى انطلق يوم 29 مايو للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى، وحقق إيرادات تخطت 70 مليون جنيه بعد 3 أسابيع عرض فقط، كأعلى أفلام تامر حسنى تحقيقاً للإيرادات متخطياً فيلم "البدلة" الذى كان قد حصد 68 مليون جنيه.

تدور أحداث "ريستارت" حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية، قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.

تحت تأثير شخصية تُدعى "الجوكر"، وكيل رقمي يستغل طموح الشباب للانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدأ محمد رحلة تحول كلي في شخصيته وسلوكياته، حتى يجد نفسه مضطرا إلى إعادة تشغيل حياته – بالمعنى الحرفي والرمزى – بعد أن يكتشف الزيف الذي كان يعيشه.

ويقدم الفيلم رؤية اجتماعية معاصرة تنتقد هوس التريند، وتسأل بشكل مباشر: من نحن وسط هذا الضجيج الرقمي؟ ومن نكون حين نُترك وحيدين بعد أن يخفت الضوء الإلكترونى؟

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم إلى جانب تامر حسني، من بينهم هنا الزاهد التي تلعب دور "عفاف"، المؤثرة الرقمية التي ترتبط بحياة محمد في إطار درامي كوميدي، وباسم سمرة في دور "الجوكر" الذي يجسد شخصية حادة التأثير، فضلًا عن محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.