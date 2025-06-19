شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل وتر حساس والعرض قبل نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الشركة المتحدة التحضيرات الخاصة بالجزء الثانى من مسلسل وتر حساس الذى تم عرضه في شهر أكتوبر 2024 وحقق نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً، دفع القائمون عليه فى تقديم جزء ثان للعرض فى موسم الأوف سيزون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

مسلسل وتر حساس الجزء الأول قام ببطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج United studios.

دارت أحداث مسلسل "وتر حساس" حول ثلاث صديقات: سلمى، وكاميليا، ورغدة، وتتشابك حياتهن وتتعرض صداقتهن للاختبار بسبب الخيانة الزوجية والغيرة النسائية. المسلسل يسلط الضوء على قضايا الخيانة الزوجية، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية والشخصية، من خلال قصص هؤلاء السيدات الثلاثة، مع التركيز على الأحداث المثيرة والتشويق بسبب انكشاف الخبايا والأسرار المدفونة بينهن.

وكانت الفنانة صبا مبارك قد تحدثت عن مسلسل "وتر حساس" خلال لقائها بصحبة باقى بطلات العمل مع الاعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقالت أنه رغم التوقع ننجاح العمل إلا أن ما حدث فاق كل التوقعات، موضحة:"لغاية عرض المسلسل وحتى منتصف الحلقات، كنا لا نزال نواصل التصوير، وكنت أسأل زميلاتي عن ردود الأفعال لأنني كنت مشغولة فى التصوير و لكن بعد اختلاطي بالشارع، شعرت بردود أفعال فاقت كل التوقعات".

وعن تجربة مع إنجي المقدم وهيدي كرم فى "وتر حساس" قالت صبا مبارك: "تجربة جميلة جدًا بكل عناصرها، سواء من ناحية التمثيل أو الأجواء العامة. كان هناك كيمياء تجمعنا، وأصبحنا نحن الثلاثة أصدقاء مقربين. إنجي المقدم صديقة قديمة لي، ولكنني كسبت هيدي كرم كصديقة مقربة جديدة".

وأكملت: "التجربة على الصعيدين الفني والإنساني حققت نجاحًا كبيرًا، مسلسل وتر حساس يمثل نقلة نوعية بالنسبة لي، خاصة أنني والمخرج وائل فرج لدينا كيمياء بدأت منذ تجربة بين السطور، واستمرت حتى وتر حساس. نحن الاثنان نفهم بعضنا جيدًا؛ فأنا أعرف ما يريده وما يتطلع إلى تحقيقه، وهو يثق بي كممثلة، ولهذا كلامنا مع بعض يكون قليلًا، لأننا نعمل بفهم مشترك وتوافق كبير".