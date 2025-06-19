آمال فريد: لمعت أمام النجوم واعتزلت بسن صغير

البداية في سن صغير والنجاح أمام العندليب الأسمر

آمال فريد وحضور مميز في الأفلام الكوميدية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 07:22 مساءً - تعَد الفنانة آواحدة من أبرز فنانات الزمن الجميل؛ حيث قدّمت عدداً كبيراً منأمام كبار النجوم؛ مما جعلها تُحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور في سنوات قليلة.جاءت بداية الفنانة آمال فريد مع عالم الفن في سن صغير حيث شاركت ببرامج الأطفال، ومن أشهرها: "بابا شارو". وجاء دخولها لعالم السينما والتمثيل عقب مُشاركتها في مسابقة بإحدى المجلات.حينما بلغت الفنانة آمال فريد السادسة عشرة من عمرها، شاركت ببطولة أول فيلم سينمائي لها وهو "موعد مع السعادة" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وفي عام 1955 جاء النجاح الأكبر للفنانة آمال فريد حينما جسّدت البطولة أمام الفنان عبدالحليم حافظ بفيلم "ليالي الحب"، والذي شارك ببطولته عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عبدالسلام النابلسي، وسراج منير.يُمكنكِ قراءة:وعلى مدار السنوات المتتالية، تتعاون الفنانة آمال فريد مرة أخرى مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بفيلم "بنات اليوم"، والذي أخرجه هنري بركات. وشارك ببطولته: ماجدة، أحمد رمزي. كما تعاونت مع الفنان فريد الأطرش ببطولة فيلم "ماليش غيرك"، والذي جاء أيضاً من إخراج هنري بركات. وشارك ببطولته: مريم فخرالدين، ورشدي أباظة.ولم يتوقف إبداع الفنانة آمال فريد عند المُشاركة ببطولة الأفلام العاطفية والرومانسية؛ حيث كان لها حضورٌ مُميز ومشاركة للبطولة مع كبار نجوم الكوميديا، ومن أبرزهم الفنان إسماعيل ياسين.وجاء التعاون الأول بين الفنانة آمال فريد والفنان إسماعيل ياسين من خلال فيلم "إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات". ليتوالى نجاحهما سوياً في السينما عقب ذلك من خلال تقديم عدد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها: "إمسك حرامي، حماتي ملاك، إسماعيل ياسين في الطيران".وعلى مدار 14 عاماً، قدّمت الفنانة آمال فريد ثلاثين فيلماً سينمائياً، تعاونت من خلالها مع كبار النجوم والمُخرجين. وفي عام 1969 وهي مُتربعة على عرش النجومية والنجاح، تُقرر اعتزال الفن وهي في الثلاثين من عمرها، وكان آخر الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها فيلم "جزيرة العشاق"، والذي شارك في بطولته: سمير صبري، زيزي البدراوي.وقد رحلت الفنانة آمال فريد عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 يونيو عام 2018 عن عمر ناهز الثمانين عاماً. وعلى الرغم من رحيلها، إلا أنها ظلت حاضرة في قلوب مُحبيها ومُعجبيها بأنحاء الوطن العربي.

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