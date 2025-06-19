جيسون موموا يستعد لاول ظهور سينمائي له إلى جانب والده في "Dune".. ما هو دوره!

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مميزة و بداية موفقة، سيُشارك ناكوا-وولف ماناكوابو ناماكايها موموا، ابن النجم جيسون موموا، في أول ظهور سينمائي له ضمن فيلم "Dune: Part Three"، وهو ختام ملحمة الخيال العلمي المقتبسة من روايات فرانك هربرت.



سيلعب ناكوا-وولف دور ابن بول أتريدس، الذي يُجسده النجم العالمي تيموثي شالاميت، فيما يُتوقع أن يُعيد جيسون موموا تجسيد شخصية دنكان أيداهو، الغولا الشرس لعائلة أتريدس.

تدور أحداث الفيلم بعد 12 عامًا من الجزء الأول، ومن المنتظر أيضًا عودة النجمة العالمية زيندايا بدور تشاني.

يجمع هذا الجزء الأب والابن لأول مرة على الشاشة، في لحظة لامعة لعائلة موموا وهواة السلسلة على حد سواء.