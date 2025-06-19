أميرة سليم في لجنة تحكيم Franciscan Got Talent وهذه رمزية الحدث المؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت السوبرانو العالمية أميرة سليم في لجنة تحكيم مسابقة " Franciscan Got Talent "، التي تقام تحت رعاية الرهبنة الفرنسيسكانية بالتعاون مع المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والتي اختتمت فعالياتها بتسليم جوائز للفائزين والذين تم إختيارهم بعد جولة في مختلف محافظات مصر، شهدوا خلالها مواهب مميزة في مجالات متعددة مثل الموسيقى، الشعر، التمثيل، والتقديم التلفزيوني.

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لجنة التحكيم ضمّت نخبة من الفنانين والمبدعين، مع أميرة سليم من بينهم: الفنان محمد فهيم، الفنانة ندى بسيوني، الفنان التشكيلي الدكتور فريد فاضل، الأب بطرس دانيال، والمخرج رضا شوقي، وشهد حفل توزيع الجوائز للفائزين في المركز الكاثوليكي للسينما، تكريمها وأعضاء لجنة التحكيم بحضور نخبة من الفنانين والممثلين، أبرزهم: إلهام شاهين، نهال عنبر، إسلام إبراهيم، وسماح أبو بكر عزت.

سليم التي عبرت عن سعادتها بالمشاركة في الحدث، أشارت أن رحلة التصفيات بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وجابت مدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، حيث شارك أكثر من 500 طالب وطالبة، ما يعكس حجم الشغف والموهبة بين طلاب تلك المدارس، وأكدت سليم على أهمية هذه المبادرات في تمكين الشباب، قائلة: "هذه المسابقة لا تهدف فقط لاكتشاف المواهب، بل هي فرصة حقيقية للمشاركين كي يطوّروا من أنفسهم، ويكتشفوا إمكاناتهم، فالمنافسة الحقيقية ليست ضد الآخرين، بل مع النفس، من أجل أن نصبح أشخاصًا أفضل".

وعبّرت أميرة عن خصوصية هذه التجربة بالنسبة لها، مؤكدة أن مشاركتها تحمل طابعًا رمزيًا مميزًا كونها من خريجي مدارس الفرنسيسكان، مضيفة: "أن أعود اليوم كعضو لجنة تحكيم بين طلاب تلك المدارس، هو امتداد جميل لرحلتي الفنية والإنسانية."

الأب بطرس دانيال قال أن للفن دورًا تربويًا محوريًا في تشكيل شخصية الطفل، فالفنون تساهم في تكوين نظرته للمجتمع من حوله وتجعله أكثر انفتاحًا وتسامحًا، ومن خلال هذه المسابقة نسعى لتشجيع هذه المواهب الصغيرة على التعاون معًا من أجل نشر الخير والحب والجمال في كل زمان ومكان، مهما كانت التحديات التي نواجهها.