طوني عيسى وجوزيان الزير وريتا سليمان في عمل مسرحي ضخم بتوقيع جيزيل هاشم زرد

ميرنا وليد - بيروت - على مسرح الأوديون-أنطلياس سنشاهد في شهر آب/أغسطس مسرحية بعنوان "كَسر القالب" هي تجربة موسيقية للكبار لا تُنسى هذا الصيف، كوميديا رومانسية ضخمة من تأليف جيزيل هاشم زرد، وبطولة طوني عيسى، جوزيان الزير، وريتا سليمان.



تدور قصة العمل حول كاتب صفحات حياته ويدعونا لقراءتها، ويروي لنا، بخفة ظل وحنين، حكايات النساء اللواتي شكّلن عالمه، لكن ليس كل شيء كما يبدو.

إنه عرض مسرحي نابض بالحياة، مليء بالموسيقى، الكوميديا، والدراما، إنتاج ضخم يجمع بين التمثيل، الغناء، والسينوغرافيا البصرية المبهرة،

عرض يخاطب الشباب، الأزواج، ويطرح قضايا الحب والعائلة بأسلوب فني راقٍ، قصة تلامس القلب... وتكسر القالب ...عن الزواج، الإغواء، الخيانة، الحب، والتضحية، وماذا يحدث عندما يتحوّل الراوي إلى جزء من الحكاية؟

الممثلون:

• هلا ملاح

• رنا معصري

• روميو الهاشم

• باتيل أفيديسيان

• ثيلما عداس

• ماري جوزيه إبراهيم

• برثينيوس ورديني

• بيتر حنا

• إيلي فونتين

الفريق الإبداعي والفني:

• تأليف: جيزيل هاشم زرد

• إخراج: مارلين زرد مصابني

• تأليف موسيقي: طوني كميل وبسام دكاش

• السينوغرافيا: عمر زرد

• الرسوم ثلاثية الأبعاد: جواد سليم

• تصميم الصوت: طوني كميل

• تصميم الرقص: باتيل أفيديسيان

• التصميم والإطلالات: مارلين عطية، ريتا هاشم

• وسائل التواصل الاجتماعي: كارلا مهنا

جدول العروض:

فترة العرض: من 31 تموز/يوليو حتى 31 آب/أغسطس

التواريخ: 31 تموز/يوليو | 1، 3، 7، 8، 9، 10، 16، 17، 21، 22، 23، 24، 28، 29، 30، 31 آب/أغسطس.

الوقت: العرض يبدأ الساعة 8:30 مساءً (تفتح الأبواب الساعة 8:00 مساءً)

أسعار التذاكر:

75$، 50$، 40$، 30$، 25$

للمزيد من المعلومات: الخط الساخن لمسرح الأوديون: ‎+961 81 411 780

المقاعد تنفد بسرعة، احجزوا الآن عبر Antoine Ticketing أو اتصلوا على الخط الساخن.