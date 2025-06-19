بعد غياب .. جو بو عيد يعود مع سيرين عبد النور

ميرنا وليد - بيروت - لطالما ترك المخرج اللبناني جو بو عيد بصمة مميزة في إخراج الكليبات، وبعد فترة من الغياب عن هذا المجال وانشغاله بالأعمال الدرامية والسينمائية، يعود بو عيد إلى هذا العالم، من خلال تعاون جديد مع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، حيث صوّر أغنيتها المرتقبة "عاملهن عقدة" على مدار يومين في منطقة جبلية خلابة في لبنان.



الطابع السينمائي موجود في الكليب، فقد تم دمج الأداء الغنائي مع التمثيل في حبكة درامية مشوّقة، حيث تلعب سيرين دور الفتاة التي تمتلك شخصية تتميز بحاسّة قوية تخوّلها كشف أسرار حبيبها في قالب أقرب إلى فيلم قصير يحمل عناصر التشويق والغرابة.

بطل الكليب هو نجم معروف في عالم الدراما العربية، ولم يتم الكشف عن إسمه بعد.

بو عيد قال:"هذا العمل له نكهة خاصة بالنسبة لي، وآمل أن تنال القصة، التنفيذ، والروح الفكاهية فيه إعجاب الجمهور العربي."

من ناحية أخرى يضع المخرج جو بو عيد لمساته الأخيرة على مشروع درامي ضخم يستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة، وسط تكتم شديد حول تفاصيل العمل. ومن المتوقع أن يُعرض المسلسل ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2026، ليكون واحداً من أبرز الإنتاجات المرتقبة في العام المقبل.