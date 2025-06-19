شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "الأرتيست" بعد بكاء محمود حميدة: سعيد بتأثره ووصفه للعرض كأفضل ما شاهده والان مع تفاصيل الخبر

كشف مخرج عرض "الأرتيست" محمد زكي تفاصيل اللحظات المؤثرة التي شهدها العرض بعد بكاء النجم الكبير محمود حميدة. وأوضح زكي: "تفاجأنا بعد انتهاء العرض وصعود النجم محمود حميدة إلى المسرح بتأثره الشديد وعدم قدرته على إيقاف دموعه، أخبرنا أن العرض حرك مشاعر عميقة بداخله، حيث بكى وضحك وتأثر بشدة، كما عبّر عن فخره الكبير بالشباب المشارك في العمل".

وأضاف زكي: "سعيد للغاية بما حدث، خاصة أنه من نجم بقيمة محمود حميدة، المعروف بمتابعته الدائمة للحركة المسرحية في مصر. وصفه للعرض بأنه أفضل ما شاهده هو شرف كبير لنا جميعاً"، وأشار إلى أن عرض "الأرتيست" لم يتبقَ له سوى ليلة واحدة فقط قبل توقفه، مضيفاً أنه لا يعلم إذا كانت هناك خطط لإعادة افتتاحه لاحقاً، خاصة مع التزامات المسرح ببرنامج محدد في الفترة المقبلة.

‎عرض الأرتيست بطولة كل من هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور ديكور فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس، ومن إخراج محمد زكي.

‎وكان حقق العرض خلال المهرجان القومي للمسرحفي دورته الـ17 عددًا كبيرًا من الجوائز، فذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول لبطلة المسرحية هايدي عبد الخالق، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان لفاطمة عادل، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة ياسمين عمر.يأتي ذلك بعد أن حقق العرض خلال المهرجان القومي للمسرح عدد كبير من الجوائز، فذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول لبطلة المسرحية هايدي عبد الخالق، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان لفاطمة عادل، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة ياسمين عمر.