شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانوني للمهن التمثيلية ينفي شطب الفنانة هند صبري من النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى شعبان سعيد المحامى بالنقض، والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، الأخبار المتداولة بشأن شطب الفنانة هند صبري من "نقابة المهن التمثيلية"، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وقال سعيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تداولت خلال الساعات الماضية أخبار مفادها شطب النقابة للفنانة "هند صبري"، وهذه الأخبار كاذبة ولا تمت للواقع بصلة.

وقرر سعيد، أن النقابة تعمل فى ضوء قانون نقابة المهن التمثيلية رقم (35) لسنة 78، وأن شطب أي عضو أو توقيع جزاءات ضده يسبقه تحقيقات، ولا يتم إلا فى حالة وجود مخالفة تستوجب الجزاء، أو فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر.

وأكد "سعيد"، أن الفنانة هند صبري لا زالت عضوة بنقابة المهن التمثيلية، ولا صحة لما تم تداوله من معلومات بشأن شطب عضويتها من النقابة، مطالبًا مروجي تلك الأخبار بتحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع للمصادر ذات الصلة.