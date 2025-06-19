شكرا لقرائتكم خبر عن زواج منة شلبي حقيقة أم ذكاء اصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة منة شلبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة لها برفقة أحد الأشخاص، يظهران من خلالها متعانقين ويرتديان الدبل، معلنين عن ارتباطها وزواجها وسط تفاعل جماهيري كبير.

حقيقة زواج منة شلبي

وبعد انتشار الصورة على مدى واسع، ظهرت الحقيقة، وهي أن الصورة ما هي إلا صورة مفبركة ومصممة بالذكاء الاصطناعي، فملامح الوجه خالية من أي تفاصيل واقعية، بالإضافة إلى أنها مختلفة كثيرا عن شكلها الحالي بعد فقدانها الوزن خلال الفترة الماضية.

أخر أعمال منة شلبي

وكانت أخر أعمال منة شلبي في السينما فيلم الهوى سلطان، وشاركها بطولته: أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسرى فى أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.

تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين "سارة" منة شلبي و"على" أحمد داود تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية، مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد فى الآخر الصديق المثالى، لكن مع مرور الوقت تبدأ الأمور فى التغير ونرى أحداثاً شيقة فى إطار من الرومانسية والكوميديا.