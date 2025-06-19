شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضى تبدأ تصوير مسلسل 2 قهوة وتجسد دور مذيعة تليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة مي القاضي تصوير مشاهدها في مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى ومرام علي والمقرر عرضه في موسم الأوف سيزون خلال الأشهر القليلة المقبلة على شاشات المتحدة للخدمات الاعلامية، حيث تجسد مي خلال أحداث العمل شخصية مذيعة تليفزيونية تدعى هند عبد العزيز

مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضي، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت ابو باشا، اسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، عمر رياض كريم العمرى، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

وفى سياق آخر تنتظر مى القاضي عرض فيلم "أوسكار – عودة الماموث" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتشارك فى بطولته فى بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسنى، هنادى مهنا، محمد ثروت، ومي القاضي، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدى.

فيلم "أوسكار- عودة الماموث" ينتمى لنوعية أعمال الخيال والفانتازيا، حيث تدور أحداثه حول إعادة الماموث، وهو حيوان ضخم منقرض، إلى الحياة من خلال تجارب علمية بالتعديل الجيني. يتواجد الماموث في قلب القاهرة وينمو هناك، مما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث المثيرة والمطاردات عبر شوارع المدينة