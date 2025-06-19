محمد فراج يتعلم تربية الأولاد من فيديوهات زوجته الراحلة في مسلسل كتالوج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 05:59 مساءً - في تجربة درامية اجتماعية جديدة، يستعد محمد فراج لعرض مسلسله كتالوج، الذي يشهد تعاونه الثاني مع الفنانة ريهام عبد الغفور، وطرحت منصة نتفليكس الإعلان التشويقي للمسلسل والذي سيعرض يوم 17 يوليو المقبل، ويضم 10 حلقات.

قصة مسلسل كتالوج

أحداث مسلسل "كتالوج"، تروي حكاية يوسف (محمد فراج)، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور). بعيد عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجز عن التواصل معهم، يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها أمينة قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانبًا من ذاته لم يكن يعرفه.

في قلب مصر، يتتبع "كتالوج" تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة. بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة: أن يكون حاضرًا، مسؤولًا، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلبًا حاضرًا يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.

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أبطال مسلسل كتالوج

مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

آخر أعمال محمد فراج

يذكر أن مسلسل منتهي الصلاحية هو آخر أعمال محمد فراج، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة الفنان محمد فراج، والفنانة ياسمين رئيس، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر وجيسيكا حسام الدين.

وناقش مسلسل منتهي الصلاحية عالم المراهنات، حيث دارت أحداث العمل حول موظف البنك الذي سيدخل في صراعات ومعارك دائرة مع أبطال العمل، ويكشف عن العديد من القضايا الشائكة في المجتمع وهذا العمل هو مزيج بين الدراما والتشويق.

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