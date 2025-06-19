رحاب الجمل لـ الخليج 365: طاقتي خلصت في أدوار الشر ووجدت نفسي في الكوميديا

رحاب الجمل: خرجت من تصنيف الأدوار

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رحاب الجمل: دوري في مسلسل "بيت الرفاعي" نقطة تحول

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"ان غاب القط" أحدث أعمال رحاب الجمل

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 05:59 مساءً - انتهت الفنانةمن تصوير دورها في فيلم "" بطولة، كما تشارك رحاب الجمل كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "" بطولة، والمفارقة أنها تظهر في الفيلمين بأدوار كوميديةـ ويأتي ذلك استمراراً لتقديم رحاب هذه النوعية من الأدوار في الفترة الأخيرة بعدما اعتاد الجمهور على رؤيتها في شخصيات شعبية وشريرة.أكدت رحاب الجمل لـ "" أنها استطاعت في الفترة الأخيرة الخروج من التصنيف وتبتعد عن الأدوار التي وضعت فيها طوال السنوات الماضية موضحة: "كان يتم وضعي دائماً في الأدوار الشعبية والشريرة في نفس الوقت حتى أصبحت أشعر بأن طاقتي خلصت، وبدأت أعتذر عن أعمال كثيرة تُعرض عليَ حتى لا أكرر نفسي، لأن الجمهور مهما كان يحبني ومقتنع بي سيأتي له الوقت ويشعر بالملل مني".يمكنكِ قراءة.. أيتن عامر ترد على شائعة زواجها من المنتج أحمد الجنايني وهذا ما طلبته من وسائل الإعلاموأشارتإلى أنها كانت تحتاج الخروج من الدائرة التي وُضعت فيها، معتبرة أن تنوعها في الأدوار خلال الفترة الأخيرة هو أفضل ما حدث لها منذ سنوات قائلة:" حالياً أقدم دورًا كوميديًا في "" وكذلك في "من أيام الجيزة" الذي أظهر فيه كضيفة شرف، ووجدت نفسي آخر عامين، كل الأعمال التي شاركت فيها قدمت خلالها أدواراً كوميدية سواء في مسلسل "" أو فيلم "" وفيلم "" ومسلسل "" ومسلسل "".وشددتعلى أنها وجدت نفسها في الأدوار الكوميدية التي أحبها الجمهور فيها، وأيضاً الأدوار غير الشريرة معتبرة دورها في مسلسل "" نقطة تحول بالنسبة لها موضحة: "عندما عُرضت عليَ شخصية جمالات في العمل شعرت بالخوف الشديد واعتقدت أن الناس لن تصدقني في هذا الدور الأخت الطيبة الداعمة لأخيها أمام كل أقاربها، ونقلت خوفي للمخرج".إقرأي أيضاً.. بمناسبة طرح فيلم F1.. أفضل 10 أفلام تناولت عالم سباقات السياراتواستكملت: "قلقي وخوفي جاء من ظهوري بأدوار شريرة جداً في آخر أعمالي قبل بيت الرفاعي مثل "البرنس" و"توبة" ولكن أحمد نادر جلال طمأنني وأقنعني أن هذا الدور سينقلني تماماً إلى نوعية أدوار مختلفة عليّ وذلك حدث بالفعل، ووقتها الناس كانت مندهشة وتسأل كيف تجسد رحاب الجمل دور طيبة!؟، واتهموا المخرج بتغيير الثوابت ولكن الحمد لله ساعدني هذا الدور في الظهور بشكل مختلف".يذكر أن فيلم ""، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، كارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، رحاب الجمل، سماح أنور، وحمزة دياب، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، أما "" فمن بطولة إياد نصار، آية سماحة، عمرو عبد الجليل، حاتم صلاح، محمد لطفي، وضيف الشرف محمد ممدوح، الفيلم فكرة هيثم سعيد، وتأليف أمجد الشرقاوي - شادي محسن، وإخراج مرقس عادل.وتواجدتفى موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسل "" من بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».