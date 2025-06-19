مي القاضي مذيعة تليفزيونية في أول أدوارها بعد العتاولة 2.. التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 يونيو 2025 05:59 مساءً - تعاقدت الفنانة مي القاضي على المشاركة في مسلسل "2 قهوة" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي بمشاركة الفنانة السورية مرام علي في أولى تجاربها بالدراما المصرية، حيث التحقت مي القاضي بأسرة العمل الذى انطلق تصويره قبل عيد الأضحى الماضي من أجل عرضه في موسم الأوف سيزون وتحديداً خلال الشهرين المقبلين.
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مسلسل "2 قهوة" بطولة أحمد فهمي، مرام علي، مي القاضي، محسن محيي الدين، نانسي صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، عمر رياض كريم العمري، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.
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واعترفت مي القاضي بأنها لم تكن موفقة في اختيار بدلة الرقص التي ارتدتها، ولكنها تعلّمت من ذلك، مضيفة: "الشخصية عنوانها أنها راقصة، فكان لابد أن ترتدي بدلة رقص، والحقيقة أنه عندما ارتديتها؛ لم تكن بالصورة التي ظهرت بها في الأغنية مع الحركة، التي جعلت الأمر زائداً بعض الشيء، وماما زعلت مني جداً بسبب المشاهد دي، لأنني من قبل اتفقت معها على وعد معين في الأعمال القادمة".
"العتاولة 2" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وجاء من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت، وأميرة الشريف، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
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مي القاضي تُغير جلدها بعد "العتاولة 2"وكشفت مي القاضي لـ "الخليج 365" عن طبيعة دورها في أحداث مسلسل "2 قهوة" موضحة أنها تجسد دور مذيعة تليفزيونية تدعى هند عبد العزيز تربطها علاقة بأحمد فهمي باعتباره يقدم برنامج تليفزيوني هو الآخر بجانب عمله كأستاذ في الجامعة، مشيرة إلى أنها كانت تركز على اختيار أدوار بعيدة تماماً عن شخصية الراقصة التي قدمتها في مسلسل "العتاولة 2" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2025 وأثارت به جدلاً كبيراً.
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A post shared by Mai Elkady -مي القاضي (@maielkadyofficial)
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مسلسل "2 قهوة" بطولة أحمد فهمي، مرام علي، مي القاضي، محسن محيي الدين، نانسي صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، عمر رياض كريم العمري، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.
مي القاضي ترد على انتقادات دو رها في "العتاولة 2"وكانت الفنانة مي القاضي قد ردت على الانتقادات التي وجّهت لها حول دور "شوق" الذي جسدته في مسلسل "العتاولة 2"، مؤكدة خلال ظهورها في برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، أنها تقبّلت التعليقات السلبية حول بدلة الرقص التي ارتدتها، قائلة: "أنا اتخضيت الحقيقة بعدما شاهدت كليب أغنية "انتي الوحش"، ولكني كنت متوقعة في البداية وجود آراء سلبية مثلما سيكون هناك الإيجابية".
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واعترفت مي القاضي بأنها لم تكن موفقة في اختيار بدلة الرقص التي ارتدتها، ولكنها تعلّمت من ذلك، مضيفة: "الشخصية عنوانها أنها راقصة، فكان لابد أن ترتدي بدلة رقص، والحقيقة أنه عندما ارتديتها؛ لم تكن بالصورة التي ظهرت بها في الأغنية مع الحركة، التي جعلت الأمر زائداً بعض الشيء، وماما زعلت مني جداً بسبب المشاهد دي، لأنني من قبل اتفقت معها على وعد معين في الأعمال القادمة".
"العتاولة 2" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وجاء من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت، وأميرة الشريف، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».