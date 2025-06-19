أغنية جديدة لآدم من إنتاج روتانا

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري آدم البنّا، أغنية جديدة بعنوان "بتاع الصبر"، من كلمات الشاعر هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري، وانتاج شركة روتانا.



العمل ضمن مجموعة أعمال يحرص من خلالها آدم البنّا على تقديم طابع غنائي معاصر يجمع بين الإحساس والكلمة القريبة من الجمهور، إذ يظهر في "بتاع الصبر" بنبرة وجدانية تتناغم مع اللحن السلس والتوزيع المميز الذي أضفى على العمل طابعًا دراميًا رقيقًا.

العمل يأتي استكمالًا لمسيرة فنية صاعدة يتألق فيها آدم البنّا بأعمال لاقت تفاعلًا كبيرًا، مثل "هنعمل إيه" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، والتي أنتجتها شركة "روتانا"، وسبقها حالة من الانتشار الواسع عقب إعادة تقديمه لأغنية "طل الهوى" للفنان جورج وسوف، والتي تصدّرت الترند وحققت ملايين المشاهدات على "تيك توك" ومنصات التواصل.

رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ كان قد أبدى إعجابه الشديد بأداء آدم، داعيًا للتواصل معه ومع شركة "بنش مارك"، وهو ما أسفر عن مشاركة البنّا، لاحقًا في حفل غنائي بموسم الرياض، وسط نخبة من نجوم الوطن العربي.

وكان قد البنّا قدّم أيضًا عدداً من الأغاني الكلاسيكية بصوته مثل "حلف القمر"، و"كان يا مكان"، و"وصفولي الصبر"، وحققت نجاحاً وأكدت قدرته على التنويع والتجديد بأسلوبه المميز.